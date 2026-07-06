Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor
İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Avusturya kampında yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.
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Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Konaklanan otelin sahasında teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
İDMANDAN NOTLAR
Futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanın basına kapalı bölümünde taktiksel çalışmaların yapıldığı öğrenildi.
HAZIRLIKLAR SÜRECEK
Sarı lacivertli takım, yarın gerçekleştireceği tek idmanla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)