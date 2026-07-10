Ezel'in Ömer'i İsmail Filiz'in son hali! Yıllar sonra ortaya çıktı

Başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu ile Cansu Dere'nin başrolünde olduğu Türk televizyonlarının unutulmaz yapımlarından Ezel'de canlandırdığı 'Ömer' karakteriyle hafızalara kazınan İsmail Filiz uzun bir aradan sonra ortaya çıktı.

"YILLAR ES GEÇMİŞ"

Uzun zamandır ekranlardan uzak bir yaşam süren İsmail Filiz'in son hali sosyal medyada gündem oldu. 46 yaşındaki ünlü oyuncuyu görenler son haline yorum yağdırdı. Filiz için 'yıllar es geçmiş', 'hiç değişmemiş' gibi yorumlar yaptılar.

"ÇOCUĞUMLA İLGİLENDİM"

Ünlü isim ekranlara ara verme sebebi şöyle açıkladı: "Biraz çocuğumla vakit geçirmek istedim. Bir kız çocuğu babasıyım. Onun büyüdüğü anları kaçırmak istemedim. Yavaş yavaş dönmeye niyetimiz var. Biraz ara verdim ama buna değdi. Ankara kendi aile şirketimizle ilgilendim bu ara... '

Ezel' dizisi için Filiz, "Klasikler arasına girdim. 'Ezel' yayınlandığı doğmamış çocuklar, benimle sohbet ediyor. İz bırakan işti" diye konuştu.