Melisa Aslı Pamuk'un cesur seçimi! Göğüs dekoltesi olay oldu

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, 2024 yılında evlenen Melisa Aslı Pamuk'tan kısa süre sonra bebek haber gelmişti.

Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı, 29 Ocak 2025 tarihinde Mylan adını verdikleri erkek bebeklerini kucaklarını almıştı.

PARİS MODA HAFTASI'NA KATILDI

Doğumdan sonra ekrana ara veren Melisa Aslı Pamuk, Paris Moda Haftası'nda ortaya çıktı.

Ünlü oyuncu kırmızı, derin göğüs dekolteli ve transparan elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Pamuk'un bu tercihi sosyal medyayı da ikiye böldü.

Bazı kullanıcılar Melisa'yı beğense de bir kesimde kıyafetindeki dekolteyi abartı buldu.