İsrail'den İran'ın Trump'a suikast planladığı iddiası

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ABD ve İran arasında yeniden yükselen askeri gerilimin yankıları devam ediyor.

The Wall Street Journal, çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı.

Konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırılan haberine göre İsrail makamlarının Washington yönetimine İran'ın ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik yeni bir suikast planı hazırladığına dair istihbarat sağladığı bildirildi.

İran'ın planlarına ilişkin detayların ABD'li yetkililerle paylaşıldığı aktarılan haberde söz konusu istihbaratın hangi kanaldan ve ne zaman iletildiğine dair detaylara yer verilmedi.

"TRUMP HEDEFTE"

ABD'nin 2020 yılında İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürmesinden bu yana Tahran yönetiminin Trump'a suikast düzenleme niyetini kamuoyu önünde sık sık dile getirdiği ileri sürüldü.

Ayrıca ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney için düzenlenen cenaze törenlerinde de Trump'ın ölümüne yönelik çağrıların öne çıktığı vurgulandı.