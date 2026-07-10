Kıvanç Tatlıtuğ ikinci kez baba oluyor! Bebeğin cinsiyeti de belli
Ekranların başarılı ve yakışıklı oyuncularından Kıvanç Tatlıtuğ, 2. kez baba olmaya hazırlanıyor. 5 aylık hamile olan eşi Başak Dizer, bu defa kız bebek bekliyor.
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Türkiye’nin en çok konuşulan oyuncularından Kıvanç Tatlıtuğ, 2016 yılında Başak Dizer ile Paris'te evlenmişti.
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, 2022'de oğulları Kurt Efe'nin doğumuyla ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.
Geçtiğimiz aylarda boşanma iddialarıyla gündeme gelen ünlü çiftten güzel haber geldi.
KIZ BEBEK GELİYOR
Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre; ünlü çift, ikinci kez anne-baba olmaya hazırlanıyor.
5 AYLIK
49 yaşındaki Başak Dizer, 5 aylık hamile. Bebeğin cinsiyeti de belli. 4 yaşına giren Kurt Efe'nin kız kardeşi olacak.