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Fabrika çalışanı kadın, 50 bıçak darbesiyle öldürüldü

Bursa’da işe gitmeyince arkadaşlarının merak ettiği kadın, evinde ölü bulundu. Kadının 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenirken, evinde beslediği kuşu ise adli emanete alındı.

İHA | 11.09.2019 - 15:56..
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Bursa’nın Gemlik ilçesi Kumla Mahallesi'nde yaşayan Tülin Beygirci (48), çalıştığı fabrikaya gitmeyince arkadaşları, merak ederek kendisini aradı.

TELEFONA BAKMAYINCA ARKADAŞLARI SERVİS ŞOFÖRÜNÜ GÖNDERDİ

Telefonlara cevap vermeyen Beygirci’nin evini kontrol etmesi için iş yerinden servis şoförü görevlendirildi. Kadının evine gelen servis şoförü, kapıyı defalarca çalmasına rağmen cevap alamayınca, durumu polise ihbar etti.

Fabrika çalışanı kadın, 50 bıçak darbesiyle öldürüldü

50 BIÇAK DARBESİ ALDI

Olay yerine gelen polis ekipleri, kapıyı kırarak içeri girdi. Eve giren Asayiş Büro ekipleri, talihsiz kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Maktulenin sırt ve birçok bölgesinde 50’nin üzerinde bıçak yarasına rastlandığı öğrenildi. Onlarca bıçak darbesi sonucunda hayatını kaybeden Tülin Beygirci'nin cesedi, savcının incelemesinin ardından Gemlik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Beygirci'nin evde bulunan kuşu ise adli emanete alındı.

Fabrika çalışanı kadın, 50 bıçak darbesiyle öldürüldü

POLİS KATİL YA DA KATİLLERİ ARIYOR

Emniyet ekipleri konu ile alakalı soruşturma başlatırken, çevrede bulunan güvenlik kameralarını da inceledi. Bina çevresi ve ara sokaklar didik didik aranırken, olayla alakalı geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

Fabrika çalışanı kadın, 50 bıçak darbesiyle öldürüldü

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