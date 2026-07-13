Faiz indirimi sonrası 2027'de ilk kredi adımı konutta bekleniyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyonu düşürmeye yönelik sıkı para politikası devam ederken piyasalarda, faiz indirimi beklentisi güçleniyor.

Uzmanlar, kalıcı faiz indirimlerinin 2026'nın son ayları ile 2027'nin ilk döneminde gündeme gelebileceğini, kredi genişlemesinde önceliğin ise konut sektörüne verileceğini öngörüyor.

FAİZLERDE HIZLI BİR GEVŞEME BEKLENMİYOR

Ancak ekonomistler, çekirdek enflasyondaki katı görünüm nedeniyle faizlerde hızlı bir gevşeme beklemiyor. İlk kalıcı indirimlerin 2026'nın son çeyreğinde veya 2027'nin başında gerçekleşebileceği değerlendiriliyor.

ULUSLARARASI KURULUŞLAR TEMKİNLİ

Uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs başta olmak üzere uluslararası finans kuruluşlarının analizlerinde, çekirdek enflasyondaki yüksek seyrin Merkez Bankası'nın faiz indirimi konusunda acele etmeyeceğine işaret ettiği belirtiliyor.

Bu nedenle yüksek faiz ortamının bir süre daha korunacağı, kredi piyasalarında belirgin rahatlamanın ise ancak enflasyonda kalıcı iyileşme sağlandıktan sonra mümkün olacağı ifade ediliyor.

“İLK DESTEK KONUT KREDİLERİNDE OLABİLİR”

Uzmanlara göre faiz indirim süreci başladığında kredi genişlemesinden ilk yararlanacak alan konut sektörü olacak.

Ekonomi yönetiminin, enflasyon üzerindeki baskıyı artırmamak amacıyla ihtiyaç ve taşıt kredilerindeki sıkı politikayı sürdürmesi beklenirken, barınma ihtiyacına yönelik adımların öncelik kazanacağı değerlendiriliyor.

Bu kapsamda özellikle ilk kez ev sahibi olacak vatandaşlara yönelik kredi imkanlarının genişletilmesi ihtimali öne çıkıyor.

“KONUT SEKTÖRÜ YENİDEN CANLANABİLİR”

Gayrimenkul sektörü temsilcileri, finansman koşullarındaki ilk iyileşmenin konut piyasasına yansıyacağını belirtiyor. Sektöre göre kredi maliyetlerinin düşmesiyle birlikte ertelenen konut talebinin yeniden harekete geçmesi ve satışların ivme kazanması bekleniyor.

Uzmanlar, faiz indiriminin kapsamı ve hızının ise enflasyondaki düşüşün kalıcılığına bağlı olacağını vurguluyor. Bu nedenle kredi piyasasında güçlü bir normalleşme için 2027'nin kritik bir dönem olacağı ifade ediliyor.