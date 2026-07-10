Fatih Karahan: Çatışmalar dezenflasyonu geciktirdi, sıkı para politikası sürecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, İstanbul'da düzenlediği "Enflasyon ve Makroekonomik Görünüm" sunumunda enflasyon, ekonomik büyüme, cari denge ve para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

YILLIK ENFLASYON YÜZDE 32,1'E GERİLEDİ

Karahan'ın paylaştığı verilere göre, tüketici enflasyonu haziran ayında yıllık bazda yüzde 32,1 seviyesine geriledi.

Böylece Mayıs 2024'te görülen yüzde 75,5 seviyesinden önemli ölçüde düşüş kaydedildi.

GIDA VE ENERJİ ARZ ŞOKLARI ETKİLİ OLDU

Sunumda, son dönemde gıda ve enerji fiyatlarındaki arz kaynaklı gelişmelerin manşet enflasyonu yukarı yönlü etkilediği belirtildi.

Buna karşın hizmet sektöründe özellikle kira ve eğitim kalemlerinde fiyat katılığının azalmasının dezenflasyon sürecine katkı verdiği ifade edildi.

TEMEL MALLARDA YÜKSELİŞ DİKKAT ÇEKTİ

Merkez Bankası, temel mal enflasyonunda son dönemde yeniden ivmelenme görüldüğünü belirtirken, maliyet baskılarının ise önümüzdeki dönemde azalmasının beklendiğini aktardı.

Ayrıca çekirdek enflasyondaki son yükselişin kısa vadeli enflasyon görünümü açısından yukarı yönlü risk oluşturduğu vurgulandı.

ENFLASYON BEKLENTİLERİNDEKİ BOZULMA SINIRLI KALDI

Karahan, piyasa katılımcıları, reel sektör ve hanehalkının enflasyon beklentilerinde bozulmanın sınırlı seviyede kaldığını ifade etti. Son dönemde beklentilerin dağılımında da iyileşme gözlendiği kaydedildi.

EKONOMİK FAALİYET YAVAŞLIYOR

Sunumda ekonomik aktivitedeki yavaşlamanın sürdüğü belirtildi. Gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) büyümesinde ivme kaybı yaşanırken, kapasite kullanım oranının tarihsel ortalamaların altında kaldığına dikkat çekildi.

Perakende satışlar, kart harcamaları, otomobil satışları ve dayanıklı tüketim harcamalarına ilişkin göstergelerin de talepte soğumaya işaret ettiği ifade edildi. Kredi büyümesindeki yavaşlamanın da devam ettiği aktarıldı.

CARİ AÇIKTA İYİLEŞME SÜRÜYOR

Karahan, ikinci çeyrekte dış ticaret açığının daraldığını belirterek, enerji ithalatındaki artışa rağmen ihracatın güçlü seyrini koruduğunu söyledi.

Turizm gelirleri ve ziyaretçi sayısındaki artışın devam ettiği, cari açığın milli gelire oranının ise tarihsel ortalamanın altında seyrettiği ifade edildi.

DOLARİZASYONA İLİŞKİN RİSK SINIRLI

Sunumda hanehalkının döviz talebinin sınırlı kaldığı belirtilirken, Türk lirası mevduata olan talebin güçlü seyrini sürdürdüğü aktarıldı. Ayrıca Merkez Bankası rezervlerinin güçlü görünümünü koruduğu vurgulandı.

"SIKI PARA POLİTİKASI SÜRDÜRÜLECEK"

Sunumun sonuç bölümünde, jeopolitik çatışmaların dezenflasyon sürecini geciktirdiği belirtilirken şu değerlendirmelere yer verildi:

-Çatışmalar dezenflasyon sürecinde gecikmeye yol açtı.

-Sıkı finansal koşullar altında ekonomik faaliyetteki yavaşlama sürüyor.

-Fiyat istikrarı sağlanıncaya kadar sıkı para politikası korunacak.

-Faiz kararları gerçekleşen ve beklenen enflasyon ile enflasyonun ana eğilimi dikkate alınarak toplantı bazında verilecek.

-Enflasyon görünümünde ara hedeflerden belirgin sapma olması halinde para politikası ilave sıkılaştırılacak.