Fatih Tekke'den dikkat çeken sözler: Türkiye’ye gelmek için artık 3-5 milyonun üstünü istiyorlar

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, A Spor’a verdiği röportajda önemli açıklamalarda bulundu.

Teknik adam, hem takımın durumunu hem de karşılaştıkları zorlukları samimi bir dille değerlendirdi.

Tekke ayrıca, eğer futbolcu olmasaydı yapmak istediği mesleği açıklayarak hayranlarını şaşırttı.

"YÜRÜMEYİ BİLEN OYUNCU TÜRKİYE'YE GELMEK İÇİN 3-5 MİLYONUN ÜSTÜNÜ İSTİYOR"

Tekke, yabancı oyuncuların Türkiye’ye gelme taleplerine değinerek, "Yürümeyi bilen oyuncu, özellikle Türkiye’ye gelmek için artık 3-5 milyonun üstünü istiyor. Dışarıda 1 alıyorsa direkt Türkiye'den aldığı maaşın en az 3 katını istiyor, bazen 5 katı oluyor... Bu totalde Trabzonspor'un değil, Türk futbolunun sorunu." dedi.

"GALATASARAY VE FENERBAHÇE'Yİ GEÇEBİLİRDİK"

Geçen sezonki performanslarından memnuniyetini dile getiren Tekke, "Galatasaray ve Fenerbahçe’yi de geçebilirdik. Bu hissi verdik. Kimse beklemezken doğru işler yaparak bu 1 senede oldu. Belki de 3 senede olması gerekendi. Bunun sekteye uğramaması lazım." ifadelerini kullandı.

"BİR OYUNCUYA YILLIK 10-15 MİLYON EURO MAAŞ VEREMEYİZ"

Trabzonspor’un büyük kulüplerle aynı kefeye konmasına tepki gösteren Tekke, "Trabzonspor’da beklentinin ne olduğunu anlamayacak kadar aklımızı kaybetmedik. Burada sorun yok. Şunu söylüyorum, bizi diğerlerine bakarak tarif etmekten vazgeçelim. Bizim durumumuz o değil. Biz oralarda değiliz. 1 oyuncuya 100-150 milyon Euro verecek durumda değiliz. Bir oyuncuya yıllık 10-15 milyon Euro maaş verecek durumda değiliz. Bize bunu yapmayın." ifadelerini kullandı.

"DAĞLARDA ÇOBAN OLMAK İSTERDİM"

"Futbolcu olmasaydınız ne yapmak isterdiniz?" sorusuna büyük bir içtenlikle yanıt veren deneyimli hoca, "Dağlarda çoban olmak isterdim." şeklinde konuştu.