Fatih Ürek'in ablasından mal varlığı açıklaması: Hepsini satacağız

Geçirdiği kalp krizinin ardından uzun süre hastanede tedavi gören Fatih Ürek, 30 Ocak'ta vefat etti.

Mirası olay olan Ürek'in mal varlığıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ürek'in ablası Selvi Ürek, yaptığı açıklamada sanatçının mal varlığını ne yapacaklarını anlattı.

"ANI OLARAK BİR ŞEYLER ALDIK"

Selvi Ürek, miras hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Onlarca, yüzlerce ayakkabı var. Para edecek çok kıyafet var çünkü kıyafetlere çok para yatırıyordu. Hepsini satacağız... Ondan anı olarak bir bileklik aldım. Takıları vardı, bir kısmını almak isteyen aldı bir kısmı da satıldı.

"MADDİ BİRİKİMİ YOK"

O kadar çok maddi birikimi yoktu, yokmuş. Hayat poliçeleri yaptırmış. Vergi ve bankalara kredi borçları vardı. 1-2 avans almış yüklü miktarda. Tabii hastalanınca onları iade etmek durumunda kaldık. Çok şükür ki borçlarının büyük bir kısmını kendi öz kaynakları ödedi.

"MİRAS HAKTIR"

Kardeşler arasında bir sıkıntı yok. Kürklerini de satacağız, ayakkabıları da çok değerli. Hepsini satıp bağışlayacağız. Miras haktır biliyorsunuz ki. Bodrum'daki evi satıp kardeşler de kendilerine birer ev alacak diyenler var."

Ürek’in Bodrum Yokuşbaşı’nda yaklaşık 170 milyon TL değerinde bir malikane, Ataşehir’de 5 daire, bankada nakit varlık, yaklaşık 6 milyon TL değerinde araç ile pırlanta ve mücevherlere sahip olduğu öğrenildi.