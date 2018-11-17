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Fatih’te bir bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı

İstanbul'un Fatih ilçesinde 2 binanın yan duvarlarında yaşanan çökme nedeniyle dolu olan binada yaşayanlar tahliye edildi.

İHA | 17.11.2018 - 02:22..
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Fatih Cerrahpaşa Mahallesi Samatya Sahili Sokağı üzerindeki biri boş 2 binanın yan duvarlarında akşam saatlerinde çökme yaşandı. Dolu olan binada yaşanan göçük nedeniyle vatandaşlar panikleyerek binayı boşaltarak durum yetkililere bildirdi.

Fatih’te bir bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı

DOLU BİNA DA BOŞALTILDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri bina çevresinde önlem alarak, binanın tamamen boşaltılmasını sağladı. İtfaiye ekipleri göçük yaşanan yerde çalışma yaptıktan sonra herhangi bir olumsuzluğa karşı beklemeye başladı. Evi boşaltılan kadın ise duruma tepki göstererek, dışarıda kaldıklarını belirtti.

Fatih’te bir bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı

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