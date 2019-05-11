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Feci kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hastanede kurtarılamazken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

İHA | 11.05.2019 - 14:50..
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Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı otomobil ile Mehmet Aslan Küçüktamer (59) idaresinde motosiklet bulvar üzerinde trafik ışıklarında çarpıştı.

ASFALT ZEMİNE DÜŞTÜ

Çarpışmanın etkisiyle motosikletten fırlayıp asfalt zemine düşen motosiklet sürücüsü, kanlar içinde yerde kaldı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Feci kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Ancak, motosiklet sürücüsü Mehmet Aslan Küçüktamer kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazanın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Feci kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

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