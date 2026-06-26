Fed’in faiz artışı beklentileri geriledi

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ABD’de açıklanan PCE enflasyon verisinin beklentilerin altında kalması, piyasalarda Fed’in yakın vadede faiz artırımı yapacağı yönündeki beklentileri zayıflattı.

Tahvil piyasalarında fiyatlamalar değişirken, kısa vadeli faiz artışı olasılığı geriledi.

ABD'de Fed'in yakından izlediği kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi, mayıs ayında yüzde 0,4 arttı.

BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Bu oran, piyasa beklentisi olan yüzde 0,5'in altında gerçekleşti.

Yıllık bazda enflasyon yüzde 4,1'e yükselirken, çekirdek PCE artışı beklentilerle uyumlu seyretti.

TÜKETİCİ HARCAMALARININ BÜYÜMESİ GERİLEDİ

ABD ekonomisine ilişkin verilerde, ilk çeyrek tüketici harcamaları büyümesi yüzde 1,4'ten yüzde 0,5'e düşürüldü.

FAİZ İNDİRİMİ VE ARTIŞI BEKLENTİLERİ DEĞİŞTİ

Verilerin ardından faiz swap piyasalarında bu yıl içinde ek bir faiz artışı olasılığı zayıfladı.

Aralık ayına kadar yaklaşık 36 baz puanlık sıkılaşma beklentisi 34 baz puana geriledi.

Gelecek ay için faiz artırımı ihtimali ise yaklaşık üçte bir seviyesine düştü.

TAHVİL PİYASASI

ABD Hazine tahvili getirileri veri sonrası ilk etapta gerilerken, daha sonra jeopolitik gelişmelerin etkisiyle toparlandı. Petrol fiyatlarındaki yükseliş de piyasada dalgalanmayı artırdı.

Kısa vadeli tahvil getirileri ise gün boyunca düşük seviyelerini korudu.