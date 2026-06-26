Özgür Özel: Cami ne kadar ibadethaneyse cemevi o kadar ibadethanedir

Alevi inancına sahip milyonlar, Muharrem ayını idrak ediyor.

Dünyanın çeşitli merkezlerinde onlarca etkinlik hayata geçirilirken Türkiye'de de birçok organizasyon düzenlendi.

Muharrem iftarı organizasyonlarına siyasiler de iştirak ediyor.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel de İstanbul'un Küçükçekmece ilçesindeki Garip Dede Cemevi’nde gerçekleştirilen On Muharrem Orucu programına katıldı.

Burada konuşan Özel, dikkat çeken açıklamalarda bulunurken şu ifadeleri kullandı:

"ALEVİ TOPLUMU ACIYI HEP SESSİZCE YAŞADI"

“Bu topraklar çok acı gördü ama Alevi toplumu acıyı hep sessizce taşıdı. Sizler her çağın Kerbela’sında mazlumun yanında oldunuz. Mağdur oldunuz ama hiçbir zaman zalim olmadınız. Bugün de zalimin karşısında, mazlumun yanında dimdik duran canlara yürekten teşekkür ediyorum.

"BU ÜLKENİN SİZLERE BORCU ÇOK"

Sizler kurtuluşta, kuruluşta vardınız. Mustafa Kemal Paşa, Samsun’a çıkıp, daha sonra kongreleri başlatıp, Anadolu topraklarında kurtuluşu örgütleyip, daha başkent olmayan Ankara’ya doğru giderken Hacı Bektaş’a uğradı. Hacı Bektaş’tan maddi ve manevi destek aldı. Arkasında canların desteği, cesareti ve varlığının kendisine kattığı gücü hissederek Ankara’ya girdi.

Biliyoruz ki bu ülkenin sizlere borcu çok. Aynı vergiyi verip aynı hakkı ve hizmeti alamamak…

"CAMİ NE KADAR İBADETHANE İSE CEMEVİ DE O KADAR İBADETHANEDİR"

Cami ibadethaneyken cemevini ibadethane saymayanların yaptıkları haksızlıkları bir kenara bir kez daha not etmek isterim. Buradan bir kez daha söylüyorum. Alevilik bir kültür değildir, bir inançtır. Semah bir müzik, folklor değil, ibadettir. Cami ne kadar ibadethaneyse cemevi o kadar ibadethanedir.

"DEVLET, MADIMAK UTANCIYLA YÜZLEŞMELİDİR"

Madımak utancıyla bu devlet mutlaka yüzleşmelidir. Madımak bir utanç müzesi olarak tarihe kazınmalıdır. Eğer bu ülkenin temel kurucu unsuru olan Aleviler, ‘Devlet bana eşit davranmıyor’ diyorsa son can bunu söylemeyene kadar eşitlik için çalışmak, hakkaniyet için çalışmak hepimizin boynunun borcudur.

Çünkü her bir yurttaşımız eşitliği kalbinde hissetmeli, bizim sözümüz ‘Ayrımcılığa uğruyorum’ diyen tek bir yurttaşımız kalmayana kadar eşit vatandaşlık için mücadele etmeliyiz."