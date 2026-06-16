Fed'in faiz kararından çok yeni başkan Warsh'ın mesajı merak ediliyor

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı, yarın (17 Haziran 2026) saat 21.00'de açıklanacak.

Fed'in politika faizi, şu an yüzde 3,50-3,75 aralığında bulunuyor.

Fed'in yarınki toplantıda faiz oranını sabit tutmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Fed'in yeni Başkanı Kevin Warsh'ın yöneteceği ilk faiz kararı toplantısında dikkatlerin, faiz kararı ve politika metninden ziyade Warsh'ın vereceği mesajlara çevrilmesi bekleniyor.

FED'İN YIL SONUNA KADAR SADECE BİR KEZ FAİZ ARTIRMASI BEKLENTİSİ ZAYIFLADI

Güçlü istihdam verileri ve yükselen enflasyon nedeniyle Fed'in yıl sonuna kadar bir kez faiz artıracağına dair öngörüler masada dururken, jeopolitik gelişmelere ilişkin olumlu haber akışıyla bankanın faiz artırımına gideceğine yönelik öngörüler bir miktar zayıfladı.

Warsh'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalarda, gelecek dönem para politikasına ilişkin sinyaller aranacak.