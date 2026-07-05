Fenerbahçe, Galatasaray'dan Yiğit Çolak'ı transfer etti

Fenerbahçe, altyapı transferinde dikkat çeken bir hamleye imza attı.

Sarı-lacivertliler, Galatasaray U19 Takımı'nda forma giyen 18 yaşındaki kanat oyuncusu Yiğit Çolak ile anlaşma sağladı ve transferi resmiyete döktü.

SOL KANATTA GÖREV ALIYOR

Sol kanatta görev yapan genç futbolcu, geride kalan sezonda Galatasaray U19 formasıyla U19 Elit A Ligi ve UEFA Gençlik Ligi'nde görev aldı.

2008 doğumlu futbolcu, hızı, bire birdeki etkinliği ve hücumdaki üretkenliğiyle dikkat çekerken, Türkiye U17 Milli Takımı'nda da forma giydi.

ÇAĞRI BALTA'YLA İDMAN YAPMIŞTI

Öte yandan Yiğit Çolak'ın daha önce Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye imza atmış olan Çağrı Balta ile birlikte geçtiğimiz ay idman yaptığı görüntüler sosyal medyada yer almıştı.

YİĞİT ÇOLAK'TAN AÇIKLAMA

Genç futbolcu, transferinin açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Fenerbahçe gibi büyük bir camianın parçası olmak benim için büyük bir gurur ve onur. Bu profesyonel imzanın ve şanlı formanın taşıdığı sorumluluğun farkındayım. Sahada terimin son damlasına kadar mücadele edeceğime, bu arma ve büyük Fenerbahçe taraftarı için son düdüğe kadar savaşacağıma söz veriyorum. Birlikte büyük başarılara ulaşmak için şimdi daha fazla çalışma zamanı.”