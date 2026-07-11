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Fenerbahçe, günü tek antrenmanla tamamladı

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Avusturya kampında günü tek idmanla noktaladı.

Ensonhaber / AA
Fenerbahçe, günü tek antrenmanla tamamladı
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Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Fenerbahçe, günü tek antrenmanla tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda yapılan core ve kuvvet hareketleriyle başladı.

Ardından sahada pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

FENERBAHÇE, HAZIRLIK MAÇINA ÇIKACAK

Fenerbahçe, bugün Pogon Szczecin ile yapacağı hazırlık maçıyla çalışmalarına devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)