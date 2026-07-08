Fenerbahçe, Malcom'u gündemine aldı

Yaz transfer döneminin hızlı ekiplerinden olan Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor.

Teknik direktörlüğe yeniden İsmail Kartal'ı getiren sarı-lacivertliler, kadrosunu Vedat Muriç, Nathan Ake ve Amara Diouf ile güçlendirdi.

Fenerbahçe, bu üç oyuncunun ardından bir hamle daha yapmak için harekete geçti.

Sarı-lacivertliler, bu doğrultuda gözünü Suudi Arabistan'a çevirdi.

MENAJERİ İSTANBUL'A GELDİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, şu anda Al Hilal forması giyen Brezilyalı yıldızın temsilcisiyle bir görüşme gerçekleştirdi.

Haberde, oyuncunun menajerinin görüşmeler için İstanbul'a geldiği belirtildi.

PİYASA DEĞERİ 18 MİLYON EURO

Kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eren Brezilyalı yıldızın piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.

PERFORMANSI

Al Hilal formasıyla 138 maça çıkan Malcom, 46 gol 41 asistlik performans sergiledi.

Kariyerinde Corinthians, Bordeaux, Barcelona ve Zenit formalarını giyen Malcom, sağ kanat, on numara ve sol kanat bölgelerinde görev alabiliyor.