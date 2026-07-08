Kanada Başbakanı Carney: Savunma harcamalarını yüzde 4'e çıkaracağız

NATO'nun gelecekteki güvenlik stratejilerinin ele alınacağı 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde açıklamalarda bulunan Mark Carney, değişen küresel güvenlik ortamına dikkat çekerek Kanada'nın savunma kapasitesini güçlendirmeye yönelik önemli adımlar attığını söyledi.

Savunma harcamalarında büyük bir artış planladıklarını ifade eden Carney, ittifak içinde yük paylaşımının daha dengeli hale gelmeye başladığını dile getirdi.

"GÜVENLİK ORTAMI HIZLA DEĞİŞİYOR"

Basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Carney, NATO Zirvesi'nin savaş teknolojilerinin ve güvenlik tehditlerinin büyük bir dönüşüm geçirdiği kritik bir dönemde düzenlendiğini belirtti.

Hibrit savaş yöntemleri, hipersonik füze sistemleri ve otonom savaş teknolojilerinin günümüz güvenlik anlayışını değiştirdiğini ifade eden Carney, müttefik ülkelerin bu yeni tehditlere karşı ortak hareket etmesinin önemine vurgu yaptı.

"RUSYA DOĞRUDAN TEHDİT"

Carney, mevcut uluslararası güvenlik ortamını değerlendirirken Rusya'yı NATO açısından doğrudan tehdit olarak nitelendirdi.

Artan güvenlik risklerinin ittifak üyelerinin savunma yatırımlarını artırmasını zorunlu hale getirdiğini belirten Kanada Başbakanı, NATO'nun caydırıcılık kapasitesinin güçlendirilmesinin öncelikli hedeflerden biri olduğunu söyledi.

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SAVUNMA HARCAMALARINDA TARİHİ ARTIŞ

Kanada'nın savunma bütçesine ilişkin bilgi veren Carney, ülkesinin gayrisafi yurt içi hasılasının yaklaşık yüzde 1,5'ini savunmaya ayırdığını anımsattı.

Bu oranın önümüzdeki iki yıl içinde yüzde 4 seviyesine çıkarılmasının hedeflendiğini açıklayan Carney, "Kanada adına konuşacak olursam, savunma harcamalarımızda büyük bir artış olduğunu görebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

"YÜK PAYLAŞIMI DEĞİŞİYOR"

NATO içerisinde savunma sorumluluğunun uzun yıllardır büyük ölçüde ABD tarafından üstlenildiğini belirten Carney, son dönemde bu tablonun değişmeye başladığını ifade etti.

Kanada ve Avrupa ülkelerinin savunmaya daha fazla kaynak ayırdığını dile getiren Carney, ittifak içindeki yük paylaşımının daha dengeli bir yapıya doğru evrildiğini söyledi.

TRUMP İLE NATO GÜNDEMİNİ GÖRÜŞTÜ

Ankara'ya gelmeden önce ABD Başkanı Donald Trump ile uzun bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini aktaran Carney, görüşmede NATO'nun geleceği ve savunma harcamalarının ele alındığını belirtti.

Carney, Trump'ın NATO üyelerinin savunma yüküne daha fazla katkı sunmasını istediğini, müttefik ülkelerin bu yönde adımlar atmaya başladığını ve sürecin hız kazandığını ifade etti.

ORTA DOĞU MESAJI: GERİLİM DÜŞÜRÜLMELİ

Orta Doğu'daki son gelişmelere de değinen Carney, İran'ın Suudi Arabistan ve Katar'daki hedeflere yönelik saldırılarını "sorumsuzca" olarak değerlendirdi.

Bölgede tansiyonun daha fazla yükselmemesi gerektiğini belirten Kanada Başbakanı, uluslararası toplumun önceliğinin gerilimin düşürülmesi ve diplomatik çözüm yollarının güçlendirilmesi olması gerektiğini vurguladı.