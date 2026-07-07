Lionel Messi'den Dünya Kupası tarihine geçen bir başarı daha

Arjantin'in yıldızı Lionel Messi, Dünya Kupası tarihinde bir rekorun daha sahibi oldu.

2026 Dünya Kupası son 16 turunda Mısır'ı 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükselen Arjantin'de Messi, 79. dakikada Cristian Romero'nun golünde asisti yapan isim oldu.

Arjantin, Mısır'ı geriden gelip eledi!

MARADONA'YI GEÇTİ

Bu asistle birlikte 39 yaşındaki futbolcu, Dünya Kupası kariyerinde 9 asiste ulaştı.

Messi, 8 asistli bir diğer efsane Diego Maradona'yı geride bırakarak turnuva tarihinin en çok asist yapan oyuncusu oldu.

İLK ASİSTİ 2006'DA

Arjantinli yıldız, Dünya Kupası'ndaki ilk asistini 2006'da Sırbistan-Karadağ maçında yapmıştı. Messi'nin pasında Hernan Crespo fileleri havalandırmıştı.

REKOR ARTIK MESSI'DE

Messi, daha önce Dünya Kupası asist sıralamasında vatandaşı Maradona ile zirveyi paylaşıyordu.

1966'dan bu yana tutulan Opta verilerine göre Arjantinli oyuncu, Mısır karşısında yaptığı asistle rekoru tek başına ele geçirdi.

EN GOLCÜ İSİM YİNE MESSI

Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcusu olan Messi, Mısır karşısında da fileleri havalandırarak rekorunu 21 golle geliştirdi.

2026 Dünya Kupası'nda 8 kez ağları sarsan ve krallık yarışında zirvede yer alan Messi, turnuvada üst üste gol attığı maç sayısını da 9'a çıkardı.