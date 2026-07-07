Burhanettin Duran, Şam'da meydana gelen bombalı saldırıları kınadı

Suriye'deki büyük rejim değişikliğinin ardından uluslararası diplomaside dikkat çeken temaslar hız kazandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, resmi temaslarda bulunmak üzere Suriye'nin başkenti Şam'a tarihi bir ziyaret gerçekleştirdi.

Şam Uluslararası Havalimanı'nda Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani tarafından karşılanan Macron, ülkede Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'yi ziyaret eden ilk AB ülkesi lideri olarak tarihe geçti.

KALDIĞI OTELİN YAKININDA PATLAMA

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, başkent Şam'ın en işlek caddelerinden birinde bir minibüse ve bir çöp konteynerine yerleştirilen bomba infilak etti.

Patlamanın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kaldığı otelin yakınındaki bir noktada meydana geldiği aktarıldı.

18 KİŞİ YARALANDI

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, Şam Devlet Televizyonu patlamada 4'ü polis 18 kişinin yaralandığını duyurdu.

Patlama sırasında Macron'un, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşmek üzere Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bulunduğu belirtildi.

BURHANETTİN DURAN'DAN AÇIKLAMA

Yaşanan olaya ilişkin İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan bir açıklama geldi.

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saldırıyı kınadı.

"BÖLGEMİZİN ORTAK GELECEĞİNE BİR TEHDİTTİR"

Bölgesel huzur ve istikrar vurgusu yapan Duran, şunları kaydetti:

“Suriye'nin başkenti Şam'da meydana gelen bombalı saldırıları en güçlü şekilde kınıyorum. Suriye'nin huzurunu, güvenliğini ve istikrarını hedef alan her türlü terör eylemi, yalnızca Suriye'nin değil, bölgemizin ortak geleceğine yönelik bir tehdittir.



Şiddetin ve terörün hiçbir meşruiyeti olamaz. Türkiye, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Suriye'nin kalıcı istikrar ve güvenliğine yönelik çabaları desteklemeye ve Suriye halkıyla dayanışma içinde olmaya devam edecektir.”