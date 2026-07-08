Basketbol Şampiyonlar Ligi finalistleri NBA Avrupa projesine katılacak

Basketbol Şampiyonlar Ligi finalistleri, NBA Avrupa projesinde yer alacak.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, NBA ve Avrupa kulüplerinin temsilcilerinden oluşan heyet, Uluslararası Basketbol Federasyonunun (FIBA) İsviçre'deki genel merkezinde düzenlenen çalıştayda bir araya geldi.

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde normal sezonun grup aşaması belirlendi

"MUTLULUK DUYUYORUZ"

Basketbol Şampiyonlar Ligi CEO'su Patrick Comninos, yaptığı açıklamada, "Basketbol Şampiyonlar Ligi 11. sezonunun şampiyonu ile finalistlerinin, 2027 sonbaharında başlaması beklenen NBA ve FIBA destekli ligin ilk sezonuna katılmaya hak kazanacağını doğrulamaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

"AVRUPA BASKETBOLUNU DAHA İYİYE TAŞIYACAĞINA İNANIYORUZ"

NBA ile yapılan işbirliğinin basketbola olumlu bir katkı sağlayacağını belirten Comninos, "Sportif başarının bu yeni organizasyonun ayrılmaz bir parçası olacağından büyük memnuniyet duyuyoruz. NBA ile işbirliğimizin Avrupa basketbolunu daha iyiye taşıyacağına inanıyoruz." şeklinde konuştu.

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun grup maçları 6 Ekim'de başlayacak.