Almanya’da okul saldırısı: 2 ağır yaralı

Almanya korkutan saldırı...

Münih kentinin Schongau bölgesindeki bir lisede öğle saatlerinde yangın alarmı çağrısı yapıldı.

Bunun üzerine Welfen-Gymnasium isimli okulun bulunduğu bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

2 KIZ AĞIR YARALANDI

Polis olay yerine ulaştığında 2 kızın ağır yaralı olduğunu belirlerken, bir kişinin kaçmaya çalıştığını fark etti.

16 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, 16 yaşındaki şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Polis ilk açıklamasında silahlı saldırı ihtimalini göz ardı etmediklerini bildirirken, bıçaklı saldırı ihtimalinin de bulunduğunu kaydetti.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILACAK

Olayın neden yaşandığı ve nasıl olduğuna ilişkin önümüzdeki saatlerde polis tarafından resmi açıklama yapılacağı bildirildi.