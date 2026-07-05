Zohran Mamdani'nin eşi, ABD kutlamaları yerine İspanya'da İslami sağlık inzivasına katıldı

ABD dün, kuruluşunun 250'nci yılını kutladı.

Kutlamalara en büyük katılım New York, Washington, Florida, Carolina ve Pensilvanya bölgelerinde oldu.

Ancak New York'ta ABD'yi karıştıran bir olay yaşandı.

İSLAMİ SAĞLIK İNZİVASINA KATILDI

New York Post'un haberine göre New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin eşi Rama Duwaji, Amerika'nın 250. yıl dönümü kutlamalarına katılmak yerine, İspanya'nın Mayorka Adası'nda İslami bir "manevi sağlık" inzivasına katılım sağladı.

Habere göre Suriye asıllı Amerikalı sanatçı Rama Duwaji, pazartesi günü İspanya'ya bir uçağa binerken görüntülendi.

KİMSE İSLAMİ PROGRAMA GİDİP, KUTLAMALARA GELMEYECEĞİNİ TAHMİN EDEMEDİ

Ancak daha ABD'nin 250. yılının kutlamalarına zaman olması yüzünden kimse İslami bir programa katılıp ABD etkinliklerine gelememe gibi bir fikri olduğunu bilmiyordu.

Habere göre gerçekte Duwaji, Mayorka Adası'nda Kadın Sığınağı adlı bir grup tarafından düzenlenen ve biletleri tükenmiş olan bir inziva programına katılmak üzere yola çıkmıştı.

KUR'AN-I KERİM'DEKİ BİTKİ

İnziva programının adının "Kur'an-ı Kerim'deki Bitkiler" olduğu ve yılda 1-2 kere düzenlenen özel bir program olduğu öğrenildi.

İspanyol kaynaklara göre programın sadece girişi 3 bin 400 dolar ancak program içerisinde daha da yüksek meblağ harcanması gerekiyor.

KUTSAL BİTKİ ÖRTÜSÜ VE MANEVİ TEFEKKÜR

Kadın Sığınağı grubunun internet sitesine göre, çarşamba günü başlayan ve pazartesi gününe kadar sürecek olan program, İslami metinlerde bahsedilen kutsal bitki örtüsünü sanat, botanik atölyeleri ve manevi tefekkür yoluyla ele alıyor.

TARTIŞMA YARATTI

Yaşananlar ABD içerisinde büyük bir tartışma yarattı.

Sosyal medyada büyümeye devam eden tartışmada bir kullanıcı, Zohran Mamdani'nin klima için paylaşımlarına atıfta bulunarak "Komik olan şu ki, Zohran Mamdani New Yorklulara klimalarını kısmalarını söylerken, eşi Rama Duwaji uçağa biniyordu." dedi.

Başka bir kullanıcı da "Bu ülkeye tam bir utanç kaynağısın, berbatsın." ifadelerini kullandı.