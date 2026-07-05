Fenerbahçe'den Greenwood iddialarına yalanlama

Fenerbahçe, son günlerde Mason Greenwood transferine ilişkin ortaya atılan iddiaların ardından resmi bir açıklama yaptı.

GREENWOOD İÇİN DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Yağız Sabuncuoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fenerbahçe'nin Mason Greenwood için bugün resmi teklif yaptığını ve Roma'nın son teklifini geride bıraktığını öne sürmüştü.

Haberde, sarı-lacivertlilerin yaptığı teklifin Marsilya'nın talep ettiği 50 milyon Euro seviyesine yaklaştığı belirtilirken, Fenerbahçe Futbol Komitesi'nden iki ismin transferi sonuçlandırmak amacıyla Fransa'ya gittiği de iddia edilmişti.

FENERBAHÇE'DEN RESMİ AÇIKLAMA

Söz konusu iddiaların ardından Fenerbahçe Kulübü resmi kanallarından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“"Futbol komitemizden hiçbir isim şu anda Fransa'da herhangi bir transfer görüşmesi yürütmemektedir. Sosyal medyada, gazeteci Yağız Sabuncuoğlu tarafından dile getirilen iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.



Son günlerde doğru olmayan transfer haberlerinin tekrarlanarak kamuoyuna servis edilmesi ve Fenerbahçe taraftarının sistematik biçimde yanlış yönlendirilmeye çalışılması nedeniyle bu açıklamayı yapma zorunluluğu doğmuştur.



Fenerbahçe Spor Kulübü, meslek etiğine bağlı, doğruluğu esas alan hiçbir medya mensubuyla sorun yaşamaz. Benimsediğimiz iletişim anlayışı açık, şeffaf ve karşılıklı saygıya dayanmaktadır.



Ancak kulübümüzü spekülasyonlarla yönlendirmeye çalışan, doğruluğu teyit edilmemiş bilgileri gerçekmiş gibi servis eden ve geçmişte alışık olunan bilgi sızdırma düzeninin devam edeceğini düşünen çevreler, Fenerbahçe'nin artık bu anlayışla yönetilmediğini bilmelidir.



Büyük Fenerbahçe taraftarının da gerçek habercilik ile algı oluşturmaya yönelik asılsız yayınlar arasındaki farkı en doğru şekilde değerlendireceğine inanıyoruz.



Transfer sürecine ilişkin doğru ve güvenilir bilgilendirmeler, her zaman olduğu gibi kulübümüzün resmî iletişim kanallarından kamuoyu ile paylaşılacaktır."”

"HABERİMİN ARKASINDAYIM"

Fenerbahçe'nin açıklamasının ardından Yağız Sabuncuoğlu da yeni bir paylaşım yaparak iddialarını yineledi.

Sabuncuoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“"Fenerbahçe Spor Kulübü'ne ve açıklamasına karşı saygım sonsuzdur ancak ben haberimin arkasındayım. Fenerbahçe Futbol A.Ş Yöneticisi Feridun Geçgel şu anda Fransa'da ve ben de haberimi bu doğrultuda yaptım. Kamuoyunun bilgisine sunarım."”