Fenomen Danla Bilic, ameliyat oldu

Danla Bilic, tüp mide ameliyatı olmuş daha sonrasında birçok estetik operasyon geçirmişti. Son olarak 'Aquafilling' ameliyatı olan Bilic, dün apar topar operasyon geçirdi.

"BİR ORADAYIZ BİR BURADA"

Operasyonu yaptırmasının üzerinden 3 yıl geçmiş olmasına rağmen Danla Bilic, halen yaşadığı komplikasyonlar yüzünden bıçak altına yatmak zorunda kalıyor. Hasta yatağından paylaşım yapan Danla Bilic, "Bir önceki hikayemden sonra acil ameliyata alındım. Eee bir oradayız bir burada bebeğim." notunu yazdı.

Bilic, daha sonra apar topar ameliyata alındı.

"YASAKLI BİR MADDEYMİŞ"

Daha önce sağlık durumu hakkında bilgi veren Bilic, kalçasına yaptırdığı dolgunun vücuduna yayıldığını söylemişti. İşlemin ardından hızla kilo kaybettiği için dolgu vücuduna yayılan fenomen açıklamasında şunları söylemişti: "Aquafilling diye bir uygulama. Vücuda yapılan bir dolgu. Çok kilo verdim bir ara. Popom çok güzeldi kilo verdikten sonra o da gitti. Bir sabah uyanıp popomu yaptıracağım dedim. Birinci ve ikinci ameliyatı oldum. Çok fazla geldi. O çok yasaklı bir maddeymiş. Sürekli ismi değiştirilip ülkeye sokulan ve vücuda asla enjekte edilmemesi gereken bir maddeymiş."