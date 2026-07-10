Fenomen Uğurlu Ailesi sessiz sedasız boşandı

Fenomen ailelerden Ceren Cemre Polat ile Burak Uğurlu'dan takipçilerini üzen bir haber geldi.

RESMEN BİTTİ

Kızları ve mutlu aile yaşantılarına dair içerikler üreten Uğurlu Ailesi, evliliklerini resmi olarak sonlandırdı.

"ORTAK İRADEMİZ"

Fenomen çift avukatları aracılığıyla bir açıklama yayınlandı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Son günlerde kamuoyunda merak edilen hususlara açıklık getirmek amacıyla bu bilgilendirmenin yapılması zaruri hale gelmiştir. Müvekkillerimiz Ceren Cemre Polat ile Burak Uğurlu arasındaki evlilik, tarafların ortak iradeleri doğrultusunda hukuken sona ermiştir.

Boşanma kararı yalnızca tarafların özel yaşamlarına ilişkindir. Bu nedenle süreç hakkında gerçeği yansıtmayan yorum ve spekülasyonlara itibar edilmemesini önemle rica ederiz.

"HESAP CEMRE'YE BIRAKILDI"

Taraflar arasında yapılan hukuki düzenlemeler kapsamında, bugüne kadar Uğurluailesii adı ile ortak yürütülen sosyal medya hesabının yönetim ve kullanım hakları Ceren Cemre Polat’a bırakılmıştır."