Ferrari, uzun bir aranın ardından manuel vitesi geri getiriyor

Otomotiv dünyasından gelen yeni iddialara göre Ferrari, neredeyse 20 yıllık aranın ardından ilk kez seri üretim bir manuel otomobil sunmayı planlıyor.

Büyük heyecan yaratan bu özel modelin temmuz ayı gibi erken bir tarihte resmi olarak görücüye çıkabileceği konuşuluyor.

SINIRLI SAYIDA ÜRETİLECEK

Gelen sızıntılar, üç pedallı bu yeni versiyonun normal bir seri üretim model olarak yollara çıkmayacağını gösteriyor.

Ferrari'nin bu özel seçeneği yalnızca en üst düzey müşterilerine özel tutarak birkaç yüz adetle sınırlayacağı tahmin ediliyor.

Yapılan marka tescil başvuruları, yeni canavarın isminin 12Cilindri MM olabileceğine dair güçlü işaretler barındırıyor.

Bu özel araç, şanslı sahiplerine atmosferik 6,5 litrelik devasa V12 motorun ürettiği 830 beygirlik gücü üç pedal ile yönetme şansı tanıyacak.

DİJİTAL MANUEL TEKNOLOJİSİ YOLDA

İtalyan üreticinin manuel şanzıman hamlelerinin sadece bu sınırlı üretim modelle kalmayacağı da ortaya çıkan bilgiler arasında yer alıyor.

Şirket tarafından yapılan yeni bir patent başvurusu, elektronik bir debriyaj pedalı kullanan dijital bir manuel şanzıman sistemi üzerinde çalışıldığını gösteriyor.

Geliştirilen bu yeni sistem, geleneksel bir vites kutusunun basınç hissini ve geri tepmesini birebir taklit edecek.

Söz konusu teknolojinin gelecekte markanın tamamen elektrikli Luce gibi performans modellerinde de kullanılabileceği söyleniyor.