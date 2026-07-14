Donald Trump: İran'la anlaşmanın halen mümkün olduğunu düşünüyorum

Oval Ofis'te düzenlenen imza töreninde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik ABD saldırıları ve olası diplomatik çözüm süreci hakkında konuştu.

Trump, "Çok büyük miktarda mühimmatımız var. Yıllardır sahip olmadığımız seviyelere ulaştık ve onları çok ağır şekilde vuruyoruz ve bu devam edecek" ifadelerini kullandı.

Askeri operasyonların yanı sıra İran'a yönelik deniz ablukasını da yeniden uyguladıklarını belirten Trump, "Ablukayı yeniden devreye sokuyoruz. Bu abluka sadece İran için geçerli. İran'la iş yapanlar geçemeyecek, diğer herkes geçebilecek" dedi.

"ANLAŞMA HALEN MÜMKÜN"

Trump, müzakerelerden tamamen vazgeçmediğini söyleyerek, "Bir anlaşmanın halen mümkün olduğunu düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın askeri kapasitesine ciddi zarar verdiklerini öne süren Trump, İran donanmasını bir ay içinde etkisiz hale getirdiklerini, hava kuvvetlerinin artık fiilen var olmadığını, füze üretim kapasitesinin yüzde 89'unu ve insansız hava aracı üretim kapasitesinin ise yüzde 92'sini yok ettiklerini iddia etti.

İran'la iki gün önce bir anlaşmaya vardıklarını ancak Tahran'ın daha fazla müzakere talep ederek geri adım attığını söyleyen Trump, İran'ın nükleer silah edinmesini engellemek için düzenlenen saldırıların gerekli olduğunu savundu.

Trump, ABD'nin Körfez bölgesindeki faaliyetlerine de değinerek Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn ve Kuveyt gibi müttefiklerini koruduklarını ve bu korumanın maliyetinin söz konusu ülkeler tarafından karşılanması gerektiğini belirterek, "Dünyanın çok zengin bir bölgesini koruyoruz. Bunun karşılığında bize ödeme yapılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

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