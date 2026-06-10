FIFA Dünya Kupası öncesi ABD'de drone alarmı

Dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri olarak kabul edilen 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanan ABD'de, güvenlik planlamaları hız kazandı.

Milyonlarca taraftarın katılımının beklendiği turnuva öncesinde özellikle insansız hava araçlarının oluşturabileceği risklere karşı kapsamlı tedbirler alınırken, yetkililer stadyum çevrelerinde ve taraftar bölgelerinde uçuş yasağı uygulanacağını açıkladı.

FBI'DAN DÜNYA KUPASI İÇİN GÜVENLİK HAMLESİ

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Dünya Kupası etkinlikleri sırasında uygulanacak hava sahası kısıtlamalarına dikkat çekti. Açıklamada, Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) belirlediği geçici uçuş kısıtlamalarının yürürlüğe girdiği ve turnuva süresince sıkı şekilde denetleneceği belirtildi.

Yetkililer, özellikle Houston'daki FIFA Taraftar Festivali başta olmak üzere organizasyon alanlarının üzerinde hiçbir şekilde drone uçurulmasına izin verilmeyeceğini vurguladı.

STADYUMLAR VE ETKİNLİK ALANLARI "UÇUŞA YASAK BÖLGE" İLAN EDİLDİ

FAA tarafından yapılan açıklamada, Dünya Kupası karşılaşmalarının oynanacağı tüm stadyumların ve çevresindeki etkinlik alanlarının resmi olarak "Drone Uçuşu Yasak Bölgeleri" statüsüne alındığı bildirildi.

Kararın, oyuncuların, taraftarların, organizasyon görevlilerinin ve güvenlik personelinin korunması amacıyla alındığı ifade edilirken, olası güvenlik tehditlerinin önüne geçilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Yetkililer, büyük kalabalıkların bulunduğu organizasyonlarda kontrolsüz İHA kullanımının ciddi güvenlik riskleri doğurabileceğine dikkat çekti.

KURALLARI İHLAL EDENLERE AĞIR CEZALAR

ABD makamları, yasağı ihlal eden kişilere yönelik uygulanacak yaptırımların son derece ağır olacağını açıkladı.

Buna göre izinsiz drone uçuran kişiler hakkında, ihlal başına 75 bin dolara kadar idari para cezası uygulanabilecek. Bunun yanı sıra federal suç kapsamına giren ihlallerde 100 bin dolara kadar cezai yaptırımın gündeme gelebileceği belirtildi.

FBI ayrıca, yasa dışı uçuş gerçekleştiren kişilerin yalnızca para cezasıyla değil, federal soruşturma ve adli süreçlerle de karşılaşabileceği uyarısında bulundu.

FBI'YA DRONE'LARA EL KOYMA YETKİSİ

Güvenlik önlemleri kapsamında FBI'ın özel müdahale yetkileri de devreye sokulacak. Açıklamalara göre kurum, yasak bölgelerde uçurulan insansız hava araçlarını etkisiz hale getirme, ele geçirme ve gerekli durumlarda el koyma yetkisine sahip olacak.

Yetkililer, ihlal tespit edilmesi halinde güvenlik birimlerinin hızlı şekilde müdahalede bulunacağını ve sorumluların derhal gözaltına alınabileceğini belirtti.

Bu uygulamanın özellikle stadyum çevresinde oluşabilecek güvenlik açıklarını önlemeye yönelik kritik bir tedbir olarak değerlendirildiği ifade edildi.

YENİ DENETİM PROGRAMI DEVREDE

Federal Havacılık İdaresi, İHA kullanımına ilişkin ihlalleri daha hızlı tespit etmek ve yaptırımları etkin şekilde uygulamak amacıyla yakın zamanda yeni bir program başlattı.

"İnsansız Hava Aracı Hızlandırılmış ve Hedefli Yaptırım Müdahalesi" adı verilen girişim kapsamında, yasa dışı uçuşların daha kısa sürede belirlenmesi ve sorumlular hakkında işlem yapılması amaçlanıyor.

Uzmanlar, gelişmiş takip sistemleri ve kolluk kuvvetleri arasındaki koordinasyon sayesinde Dünya Kupası süresince hava sahasının sürekli gözetim altında tutulacağını belirtiyor.

MİLYONLARCA TARAFTAR İÇİN GÜVENLİK ÖNCELİĞİ

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası'nın tarihin en geniş katılımlı turnuvalarından biri olması bekleniyor. Milyonlarca taraftarın maçlar ve taraftar festivalleri için organizasyon şehirlerine akın edeceği öngörülürken, güvenlik kurumları da olası risklere karşı hazırlıklarını sürdürüyor.

Yetkililer, taraftarların ve organizasyon katılımcılarının güvenliğini sağlamak amacıyla belirlenen kurallara eksiksiz uyulmasının büyük önem taşıdığını vurgulayarak, izinsiz İHA kullanımına karşı sıfır tolerans politikası uygulanacağını bildirdi.