Filenin Efeleri, Kanada'yı mağlup etti

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ilk etabında dördüncü ve son maçında Kanada'yı 3-2 yendi.

AY-YILDIZLILAR 5 SETLİK MÜCADELEYİ KAZANDI

Ay-yıldızlılar, Kanada'nın başkenti Ottawa'daki maçı, 21-25, 25-17, 23-25, 25-14 ve 8-15'lik setlerle 3-2 kazandı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 VNL ilk etabı birinci maçında ABD'ye 3-1 yenildi, ikinci maçında Fransa'yı 3-0 mağlup etti. Milliler, üçüncü karşılaşmada dünya sıralamasının bir numarası ve son iki dünya şampiyonasının galibi İtalya'ya 3-0 mağlup oldu.

MİLLİLER 11. SIRADA YER ALDI

VNL'nin ilk etabında 5 puan toplayan mili takım, 11. sırada yer aldı.

SIRADAKİ RAKİP ÇİN

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Polonya'nın Gliwice kentinde düzenlenecek 2026 FIVB Milletler Ligi'nin ikinci etabı ilk maçında 24 Haziran Çarşamba günü TSİ 14.00'te Çin ile karşılaşacak.

Setler: 21-25, 25-17, 23-25, 25-14, 8-15

Süre: 124 dakika