Filipinler’de 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler’de, deprem paniği yaşandı.

Filipinler, Pasifik Deprem Kuşağı’ndaki konumu nedeniyle sık sık sismik hareketlerin yaşandığı ülkeler arasında yer alırken, bu kez de 6.5 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı.

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamaya göre, depremin merkez üssünün, Balangonan bölgesinin 35 kilometre güneybatısı olduğu belirtildi.

52,4 KİLOMETRE DERİNLİK

Sarsıntının yerin yaklaşık 52,4 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

CAN VE MAL KAYBI YOK

Yetkililer, depremin ardından yapılan ilk değerlendirmelerde herhangi bir can veya mal kaybına ilişkin resmi bir bildirim olmadığını açıkladı.