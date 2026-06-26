Filipinler’de 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, Filipinler'de 6.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin merkez üssünün Balangonan bölgesinin 35 kilometre güneybatısında olduğu belirtildi.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler’de, deprem paniği yaşandı.
Filipinler, Pasifik Deprem Kuşağı’ndaki konumu nedeniyle sık sık sismik hareketlerin yaşandığı ülkeler arasında yer alırken, bu kez de 6.5 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı.
DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamaya göre, depremin merkez üssünün, Balangonan bölgesinin 35 kilometre güneybatısı olduğu belirtildi.
52,4 KİLOMETRE DERİNLİK
Sarsıntının yerin yaklaşık 52,4 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.
CAN VE MAL KAYBI YOK
Yetkililer, depremin ardından yapılan ilk değerlendirmelerde herhangi bir can veya mal kaybına ilişkin resmi bir bildirim olmadığını açıkladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)