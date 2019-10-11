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Fillerin emeklilik kararı Danimarka Başbakanı’nı güldürdü

Ülkede kalan son 4 sirk fili için parlamentoda düzenlenen emeklilik karar oturumunda, Mette Frederiksen gülme krizine tutuldu.

Haber Merkezi | 11.10.2019 - 11:17..
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Fillerin emeklilik kararı Danimarka Başbakanı’nı güldürdü

Sene sonuna kadar vahşi hayvanların sirklerde kullanılmasını tamamen yasaklamaya hazırlanan Danimarka meclisinde komik anlar yaşandı.

BAŞBAKAN GÜLME KRİZİNE GİRDİ

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen yönetiminde, ülkede kalan son dört sirk filine iyi bir emeklilik hayatı sağlama çalışmalarının konuşulduğu oturumda birçok meclis üyesi kahkahalarını tutamadı.

Fillerin emeklilik kararı Danimarka Başbakanı’nı güldürdü İZLE

Başbakan Frederiksen, uzun süre gülmesini durduramadı.

Fillerin emeklilik kararı Danimarka Başbakanı’nı güldürdü

Siyasi gerginlikten uzak gündemiyle bilinen Danimarka’nın mecliste tartıştığı konu, birçok sosyal medya kullanıcı tarafından paylaşıldı.

Fillerin emeklilik kararı Danimarka Başbakanı’nı güldürdü

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