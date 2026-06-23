Final serisinde durum 1-1! Beşiktaş, Fenerbahçe'yi yendi
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi 92-79 mağlup etti.
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Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında, Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 92-79'luk skorla ev sahibi takım Beşiktaş oldu.
Bu sonuçla siyah-beyazlı takım, seride durumu 1-1'e getirdi.
ÜÇ GALİBİYETE ULAŞAN ŞAMPİYON OLACAK
Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı play-off final serisinin üçüncü müsabakası, 25 Haziran Perşembe günü oynanacak.
Sarı-lacivertli ekibin ev sahipliğinde Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda yapılacak karşılaşma, saat 18.00'de başlayacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)