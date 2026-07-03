Fındık ihracatından 10 ayda 2,2 milyar doları aşan gelir

Karadeniz Bölgesi'nin önemli geçim kaynağı olan fındık ihracatı verileri paylaşıldı.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 1 Eylül 2025-30 Haziran 2026 döneminde yurt dışına 2 milyar 216 milyon 121 bin 203 dolar karşılığında 169 bin 480 ton fındık satıldığı belirtildi.

Böylece Türkiye, fındık ihracatından 10 ayda 2,2 milyar doların üzerinde gelir sağladı.

GEÇEN YIL ELDE EDİLEN GELİR

Açıklamada, geçen yılın aynı döneminde 276 bin 374 ton fındık ihracatından 2 milyar 268 milyon 655 bin 648 dolar gelir sağlandığı kaydedildi.