Ford, 770 binden fazla aracını geri çağırıyor: İşte nedeni

Ford tarafından yayımlanan resmi bültenlere göre, toplamda 777 bin adet pickup ve SUV modeli, iki ayrı üretim hatası yüzünden geri çağırma programına alındı.

Yetkililer, söz konusu arızaların sürüş güvenliğini tehlikeye atabileceği konusunda kullanıcıları uyararak en kısa sürede yetkili servislere başvurmaları gerektiğini vurguluyor.

ŞANZIMAN HATASI YÜZ BİNLERCE ARACI ETKİLİYOR

Geri çağırmaların en büyük kısmını oluşturan 741 bin 195 araçta, vites park konumundayken şanzımanın aracı sabit tutamaması ve kayma riski yaratması sorunu bulunuyor.

Ford F-150, Explorer, Expedition ve Lincoln Navigator gibi popüler modelleri kapsayan bu mekanik problem nedeniyle bugüne kadar çeşitli yaralanma ve maddi hasar vakaları rapor edildi.

YAZILIM GÜNCELLEMESİYLE ÇÖZÜM SAĞLANACAK

Şirket mühendisleri, hareket halindeyken park kilidi mandalının hatalı şekilde devreye girmesine yol açan bu durumu güncellenmiş PCM yazılımı yükleyerek gidermeyi planlıyor.

Yazılım müdahalesinin ardından araçların şanzıman sistemleri detaylıca incelenerek hasar gören park bileşenleri tamamen yenileriyle değiştirilecek.

BRONCO MODELLERİNDE ÇAMURLUK KUSURU TESPİT EDİLDİ

İkinci bir duyuruyla 2022 ile 2026 yılları arasında üretilen 36 bin 46 adet Ford Bronco da hatalı tasarlanan çamurluk ekleri yüzünden servislere çağrıldı.

Tedarikçi kaynaklı kalıp sorunları nedeniyle yerine tam oturmayan bu kaporta parçaları, sürüş esnasında yerinden çıkma ve trafik için tehlike yaratma potansiyeli taşıyor.