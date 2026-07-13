Ford CEO'su memnun değil: 12 milyondan fazla araç geri çağırma listesinde

Ford, JD Power tarafından yapılan İlk Kalite Araştırması'nda ana akım markalar arasında zirveye yerleşmeyi başardı.

Ancak şirket, bu yıl içerisinde 12,1 milyon aracı kapsayan 56 geri çağırma işlemiyle bu alanda da lider konumda bulunuyor.

FORD CEO'SU MEMNUN DEĞİL

Ford Motor Company CEO'su Jim Farley, elde edilen ilk kalite sonuçlarından gurur duyduğunu ifade etti.

Buna rağmen hiçbir çalışanın mevcut durumdan memnun olmadığını ve kalitede bir numara olmak için yapacak çok işleri olduğunu vurguladı.

CEZALAR VE GERİ ÇAĞIRMA SÜREÇLERİ

Farley, kaliteyi artırmak amacıyla 2023 yılından bu yana daha sıkı testler uyguladıklarını ve teknik uzman istihdamını artırdıklarını belirtti.

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), 2024 yılında gerekli geri çağırmaları düzgün yapmadığı gerekçesiyle şirkete milyonlarca dolarlık ceza kesmişti.

NHTSA ile yapılan anlaşma kapsamında Ford, toplam cezanın 65 milyon dolarlık kısmını peşin ödeyecek ve önceki yıllara ait süreçleri yeniden gözden geçirecek.

Kurum, şirketin kalan bütçeyi performans yükümlülüklerini yerine getirmek ve gerekli durumlarda yeni iadeler başlatmak için kullanmasına izin verdi.

GARANTİ MALİYETLERİ REKOR SEVİYEDE

Şirket, 2026 yılında şu ana kadar sektörde en çok araç geri çağıran üretici olarak ilk sırada yer alıyor.

Ford, geçtiğimiz yıllarda da rakiplerini geride bırakarak milyonlarca aracı kapsayan yüzlerce geri çağırma işlemi gerçekleştirmişti.

Bu yüksek geri çağırma oranları, dev otomobil üreticisine garanti maliyetleri açısından ciddi bir finansal yük oluşturuyor.

Şirketin sadece 2023 yılında kaydettiği 4,8 milyar dolarlık garanti gideri, kayıtlara geçen en yüksek seviye olarak tarihe geçti.