Francesco Farioli, Porto'yu şampiyonluğa taşıdı

Portekiz 1. Futbol Ligi'nde Porto, şampiyonluğunu ilan etti.

Ligin 32. haftasında Porto, konuk ettiği Alverca'yı 1-0 yenerek 31. kez şampiyonluğa ulaştı.

Jan Bednarek'in 40. dakikada attığı golle Porto, maçı 1-0 kazandı.

4 YIL SONRA GELEN ŞAMPİYONLUK

Porto, son olarak 2021-2022 sezonunda kazandığı şampiyonluğun ardından 4 yıl sonra, teknik direktör Francesco Farioli yönetiminde yeniden zirveye çıktı.

Karşılaşmada milli futbolcu Deniz Gül 90 dakika sahada kaldı.

MOURINHO'NUN BENFICA'SININ ÖNÜNDE ŞAMPİYONLAR

Porto, bu galibiyetle ligde en yakın takipçisi olan ve teknik direktörlüğünü Jose Mourinho'nun yaptığı Benfica'nın önünde şampiyonluğa ulaştı.

Ligde ikinci sırada bulunan Benfica ise deplasmanda Famalicao ile 2-2 berabere kaldı.

Bu sonuçlarla ligde son iki hafta öncesinde Porto, 85 puana yükselirken Benfica ise 76 puana sahip durumda.

Bir maçı eksik Sporting'in ise 73 puanı bulunuyor.

SERGEN YALÇIN'IN SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Porto Teknik Direktörü Francesco Farioli'nin şampiyonluğa ulaşması sonrası kendisi hakkında geçmişte sert yorumlarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın sözleri akıllara geldi.

Francesco Farioli'nin Ajax'ı çalıştırdığı dönemde Yalçın, Kafa Sports YouTube kanalında "Ben Farioli'nin nasıl Ajax'a gittiğine inanamıyorum. İnanamıyorum yani! Adam bir de analizci, teknik direktör falan değil. Bizim Cenk onu yardımcı olarak Alanyaspor'a getirdi, oradan antrenör oldu. Arkadan 3 tane pas yapınca böyle hoca olur mu, şöyle hoca olur mu? Adam, Nice'e gitti oradan Ajax'a gitti. İnanamıyorum, dünya komedisi" demişti.