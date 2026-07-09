Fransa - Fas çeyrek final maçı saat kaçta, hangi kanalda? Canlı yayın bilgileri
Dünya futbolunun en büyüğünü belirleyecek olan 2026 FIFA Dünya Kupası’nda gözler bu akşam oynanacak çeyrek final maçına çevrildi. Fransa ve Fas, Boston Stadı’nda yarı final biletini kapmak için kozlarını paylaşacak. İşte mücadeleye ilişkin detaylar…
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2026 FIFA Dünya Kupası’nda çeyrek final heyecanı bu akşam başlıyor.
Turnuvanın favorilerinden Fransa, sürprizlerle dolu bir yolculuk geçiren Fas ile Boston’da karşı karşıya gelecek.
Yarı finale kalmak isteyen iki takımın mücadelesi, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek.
Peki, Fransa - Fas maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Fransa - Fas maçı hangi kanalda?
Dev maç 9 Temmuz Perşembe akşamı (bu akşam) TSİ 23.00’te başlayacak. Futbol tutkunları bu heyecan dolu karşılaşmayı TRT 1 ekranlarından naklen takip edebilecek.
Muhtemel 11'ler
Fransa: Maignan, Upamecano, Saliba, Kounde, Digne, Kone, Rabiot, Olise, Dembele, Barcola, Mbappe
Fas: Bono, Diop, Halhal, Hakimi, Mazraoui, Bouaddi, El Aynaoui, Brahim Diaz, El Khannous, Ounahi, Rahimi