Fransa'da 3 gazeteci hakkında soruşturma

Avrupa'nın ikiyüzlülüğü bir kez daha gözler önünde. Türkiye'de FETÖ'nün servis ettiği belgelerle devlet sırlarını ifşa eden Can Dündar, Türkiye'den kaçınca Almanya ve Fransa tarafından sahiplenilmişti.

Fransa bu günlerde benzer bir soruşturma görülüyor. Fransa'nın Suudi Arabistan ve BAE'ye sattığı silahları ifşa eden 3 gazeteci hakkında Paris Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. İstihbarat birimleri ifadeye çağırdı.

"ULUSAL GÜVENLİĞİ AÇIĞA ÇIKARILDIĞI İDDASI"

Basın kuruluşları Mediapart, Arte Info, Disclose ve Konbini’den yapılan ortak yazılı açıklamada, Fransa'nın Suudi Arabistan ve BAE'ye sattığı silahların Yemen'de kullanıldığına ilişkin yazılan haberin "ulusal güvenlik sırrını açığa çıkardığı" gerekçesiyle Savunma Bakanlığı'nın şikayeti üzerine Paris Savcılığı tarafından ön soruşturma açıldığı belirtildi.

Aynı gerekçeyle 3 gazetecinin DGSİ'ye ifadeye çağrıldığı aktarılan açıklamada, Savunma Bakanlığı bünyesindeki Askeri İstihbarat Şubesine ait 25 Eylül 2018 tarihli gizli bir belgeye dayanılarak yapılan haberin kamuoyunu bilgilendirmeyi amaçladığı kaydedildi.

FRANSIZ HÜKÜMETİ GAZETECİLERİ TEHDİT EDİYOR

"Bu soruşturma basın özgürlüğüne saldırıdır." ifadesine yer verilen açıklamada, gazetecilerin ifadeye çağrılmasına tepki gösterilerek bu kişilerin mesleğini yaptıkları belirtildi. Açıklamada, "Fransızların, savaş suçlarıyla suçlanan ülkelere satılan silahların kullanımı hakkında bilgi sahibi olma hakkı var mı sorusuna hükümet tehditle cevap vermeyi tercih etti." ifadesi kullanıldı.

Kamu yayıncısı Radio France ve Disclose internet sitesinin Savunma Bakanlığı bünyesindeki Askeri İstihbarat Şubesine ait 25 Eylül 2018 tarihli gizli bir belgeye dayanarak geçen hafta yaptığı haberde, Fransa yönetiminin Suudi Arabistan ve BAE'ye sattığı silahların Yemen'de Husilere karşı kullanıldığı öne sürülmüştü.

Haberde, belgede, Yemen'de kullanılan silahlarla ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı belirtilmişti. Yemen'de Fransızlara ait 48 "Caesar" topunun kullanıldığı bölgelerde Mart 2016-Aralık 2018 döneminde düzenlenen 52 saldırıda 35 sivilin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

BİNLERCE YEMENLİ ÖLDÜRÜLDÜ

Yemen'de aynı zamanda 70 Fransız savaş uçağının ve Fransa'nın 1990'lı yıllarda BAE'ye sattığı savaş tankının da kullanıldığı kaydedilen belgede, Yemen'de en çok hava saldırılarının can kaybına neden olduğu, Riyad'ın, Mart 2015'ten bu yana Husilerin elinde tuttuğu topraklarda yoğun hava saldırıları düzenlediği, bu saldırıların sayısının 2015'ten bu yana 24 bin olarak belirlendiği vurgulanmıştı.

Belgede, Suudi Arabistan'ın Yemen'de bu hava saldırılarını yapmak için kullandığı savaş uçaklarının Fransız teknolojisiyle donatıldığı ve bunun Fransız şirketi Thales tarafından üretildiği bildirilmişti. Ayrıca belgede, Fransız devletinin Suudi Arabistan'a silah satmaya devam ettiği ve 2023'e kadar bu ülkeye 147 savaş topu teslim edeceği belirtilmişti.

Söz konusu belgenin 3 Ekim 2018'de düzenlenen Yemen konulu Sınırlı Savunma Konseyi toplantısında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve Savunma Bakanı Florence Parly'ye iletildiği bildirilmişti.

Le Drian, 13 Şubat'ta Ulusal Mecliste yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan Hava Kuvvetlerine hiçbir şey vermediklerini ifade etmişti. Parly de 20 Ocak'ta France Inter radyosunda, Fransız silahlarının Yemen'de kullanılmadığını söylemişti.

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