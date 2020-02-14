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Fransa'da halkın çoğunluğu referandum istiyor

Fransa'da halk, toplu greve neden olan emeklilik reformunun referanduma götürülmesini talep ediyor.

AA & Ensonhaber | 14.02.2020 - 06:35..
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Fransa'da halkın çoğunluğu referandum istiyor

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformu sebebiyle Fransa'da 5 Aralık'tan bu yana grevler devam ediyor.

Son 34 yılın en uzun grevleri sebebiyle ülkede hayat durma noktasına geldi.

HALKIN YÜZDE 67'Sİ REFERANDUM İSTİYOR

Kamuoyu Araştırma Enstitüsü'nün (IFOP) anketine göre, Fransızların yüzde 67'si, emeklilik reformu konusunda referandum düzenlenmesi gerektiği yönünde görüş bildirdi.

Ankete katılanların yüzde 56'sı da referandum düzenlenmesi halinde reforma karşı oy kullanacağını açıkladı.

MACRON REFORM KONUSUNDA KARARLI

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimi reformun hayata geçirilmesi, sendikalar ise geri çekilmesi konusunda ısrar ediyor.

Fransa'da halkın çoğunluğu referandum istiyor

Fransa'da halkın çoğunluğu referandum istiyor

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