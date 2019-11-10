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Fransa'da üniversite öğrencisi kendini ateşe verdi

Lyon kentinde bir üniversite öğrencisi, maddi sorunları nedeniyle kendini yaktı.

AA | 10.11.2019 - 06:43..
  1. Haberler
  2. Avrupa
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Fransız basınında çıkan haberlerde, Lyon 2 Üniversitesi öğrencisinin, yaşadığı maddi zorluklar sebebiyle resmi bir binanın önünde, üzerine benzin dökerek kendini yaktığı belirtildi.

Fransa'da üniversite öğrencisi kendini ateşe verdi

VÜCUDUNUN YÜZDE 90'I YANDI

Haberlerde, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin, 22 yaşındaki öğrenciye ilk müdahaleyi yaptığı, ardından öğrencinin hastaneye kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı.

Vücudunun yüzde 90'ı yanan öğrencinin, hayati tehlikesinin bulunduğu ifade edilen haberlerde, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

SINIFTA KALDIĞI İÇİN 450 EURO BURSU VERMEDİLER

Haberlerde, devletin bu öğrenciye sınıfta kaldığı gerekçesiyle 450 euroluk bursu vermeyi reddettiği bildirildi.

Fransa'da üniversite öğrencisi kendini ateşe verdi

İNTİHARINDAN SİYASETÇİLERİ VE MEDYAYI SUÇLADI

Öğrencinin kendini yakmadan önce sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, yaşadığı sorunlar konusunda devleti suçladığı belirtilen haberlerde, gencin şu ifadeleri kullandığı aktarıldı:

"(Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron, (Fransa'nın eski cumhurbaşkanı François) Hollande, (Fransa'nın eski cumhurbaşkanı Nicolas) Sarkozy ve Avrupa Birliği'ni geleceğimiz hakkında belirsizlik yaratarak beni öldürmekle suçluyorum. (Aşırı sağcı Marine) Le Pen ve basını gereksiz korku yaratmakla da suçluyorum. Son istediğim bunun sona ermesi için arkadaşlarımızın mücadeleye devam etmesidir."

Haberlerde, öğrencinin kimliği ve uyruğuna ilişkin bilgi verilmedi.

DEKAN: "SORUNLARINI BİLMİYORDUK"

Lyon 2 Üniversitesi Dekanı Nathalie Dompnier, basına yaptığı açıklamada, bu öğrencinin yaşadığı sorunlar hakkında bilgi sahibi olmadıklarını söyledi.

Öğrencinin de sekreterliğini yaptığı "Solidaires etudiants" adlı öğrenci sendikasının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise öğrencinin kendini yakmasından dolayı derin üzüntü duyulduğu ifade edilerek, devletin öğrencilere yönelik haksız uygulamalarına tepki gösterildi.

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