Fransa'nın İngiltere'yi AB savunma harcamalarından dışlama hamlesi ters tepti

Fransa, Avrupa'da gücünü korumak için her şeyi deniyor.

Bunlardan biri de İngiltere'yi Avrupa Birliği (AB) savunma fonlarından uzak tutmak oldu.

Ancak Avrupa'nın içinde bulunduğu mali ve siyasi krizler, Fransa'nın girişimini büyük bir skandal haline getirdi.

Financial Times haber sitesi, Fransa'nın İngiltere girişiminin sonuçlarına ve Fransa içinde yaşanan skandala dair dikkat çeken bir haber yayımladı.

FRANSA KENDİ ALACAĞI KREDİLERİ KAYBETTİ

Habere göre Fransa, İngiltere'yi AB savunma fonunun dışında tutmak için birlik içerisinde çeşitli hamleler yaptı.

Ancak Fransa'nın hamlesi ters teperek Fransa'nın kendi alacağı milyar dolarlık kredileri vurdu.

SADECE 15,1 MİLYAR DOLAR ALABİLDİLER

Habere göre Fransız hükümeti, AB'nin 150 milyar euroluk yeniden silahlanma fonu Safe'den sadece 16,2 milyar euro talep edebildi.

Ancak konu hakkında bilgi sahibi üç kişiye göre, Avrupa Komisyonu sadece 15,1 milyar avroyu onayladı; bunun kısmen nedeni, İngiltere bağlantılı bazı projelerin Fransa'nın bizzat savunduğu katı uygunluk kurallarına takılarak elenmesiydi.

ELENEN PROJELER

Kaynaklardan biri, elenen projelerin Airbus, İngiliz BAE Systems ve İtalyan Leonardo ortaklığına ait füze üreticisi MBDA'yı kapsadığını söyledi.

Safe fonu, kıtanın Rusya tehdidi ve ana güvenlik sağlayıcısı olan ABD'nin daha az ilgili bir tutum sergilemesiyle karşı karşıya kaldığı bir dönemde, parayı Avrupa silah üretimine aktarmak için tasarlanmıştı.

UCUZ FİNANSMAN

Fonun avantajı, Avrupa Komisyonu'nun "üç A" (AAA) kredi notu sayesinde, yüksek ulusal borçlanma maliyetlerine kıyasla daha ucuz finansman sunmasıdır.

Plan, geçen yıl AB liderlerinin, fonlanan ürünlerin değerinin yüzde 65'inin AB tek pazarından veya Ukrayna'dan gelmesi yönündeki Fransız taleplerini kabul etmesinin ardından kararlaştırılmıştı.

Diğer ülkelerden gelen yükleniciler, hükümetleri AB ile bir Güvenlik ve Savunma Ortaklığı imzalamadıysa ve plana mali katkıda bulunmayı kabul etmediyse değerin yalnızca yüzde 35'ini oluşturabiliyor. Şu ana kadar her iki koşulu da yalnızca Kanada karşıladı.

FRANSA'NIN İNGİLTERE'YE BASKISI

Londra geçen yıl AB ile savunma anlaşması imzaladı, ancak Fransa'nın Komisyon'u İngiltere'den 6 milyar eurodan fazla talep etmeye zorlamasının ardından katılım payı görüşmeleri çöktü.

Bu rakam daha sonra 2 milyar euroya düşürüldü ancak iki taraf yine de bir anlaşmaya varamadı.

İNGİLTERE FONA TEKRAR DAHİL EDİLSİN DİYE LOBİ FAALİYETLERİ YÜRÜTÜLDÜ

Bloğun en gelişmiş silah programlarının birçoğu hâlâ İngiliz uzmanlığına dayanıyor ve bu nedenle Safe kredilerinden yararlanamıyor.

MBDA ve savunma elektroniği grubu Thales dahil şirketler, birbirine bağlı tedarik zincirleri ve kilit ortaklıklar göz önüne alındığında İngiltere'nin fona dahil edilmesi için lobi faaliyetleri yaptı.

ÇELİŞKİ

İngiliz yetkililer, pan-Avrupa ayak izine sahip şirketlerin AB yapımı olarak kabul edilmesi gerektiğini öne sürdüler.

Bu olay, Avrupa ülkelerinin silah üretimini artırma ve ordularını modernize etme çabalarındaki bir çelişkiyi ortaya koyuyor.

NATO BÜYÜKELÇİSİ ELEŞTİRDİ

NATO'nun, üyelerinin 2035 yılına kadar GSYİH'lerinin yüzde 5'ini silahlı kuvvetlerine ve ilgili altyapıya harcaması yönündeki hedefi, savunma bütçelerinin artmasına yardımcı oldu.

Safe kredileri için getirilen kısıtlayıcı kriterler, ABD'nin NATO Büyükelçisi tarafından da eleştirildi.

FRANSA YORUM YAPMAKTAN KAÇINDI

Fransa Savunma Bakanlığı ve Avrupa Komisyonu yaşanan skandala yönelik yorum yapmaktan kaçındı.