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Fransa'ya Vuhan'dan ikinci uçak geldi

Yeni tip koronavirüs salgınının merkezi olan Çin'in Vuhan kentinden tahliye edilen Avrupa vatandaşlarını taşıyan ikinci uçak Fransa'ya ulaştı.

AA | 02.02.2020 - 21:43..
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Çin'de başlayan ve hızla dünyaya yayılan koronavirüs salgınının daha fazla yayılmasına engel olmak adına alınan tedbirler kapsamında Vuhan'dan tahliyeler devam ediyor.

Fransız basınındaki haberlere göre Vuhan'dan hareket eden Avrupa vatandaşlarını taşıyan ikinci uçak, yerel saatle 14.30 civarında ülkenin güneyindeki Istres Askeri Havalimanı'na indi.

TOPLAM 250 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Uçakta Belçika, İsveç, Hollanda vatandaşları ve 65'i de Fransız olmak üzere 250 kişi bulunuyor.

Fransızlar, tedbir amacıyla 14 gün boyunca Marsilya kenti yakınlarındaki Carry-le-Rouet semtindeki bir tatil merkezinde, diğer kişiler ise başka bir tesiste karantina altında tutulacak.

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