taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8383
Euro
6.5483
Altın
1268.2
Borsa
95952.77
Gram Altın
237.827

Fransız İçişleri'ne göre polis şiddete başvurmuyor

Önümüzdeki günlerde eylemlerde 6. aya girecek Sarı Yeleklilere karşı uygulanan şiddeti Fransız İçişleri Bakanlığı az saydı.

AA & Ensonhaber | 23.04.2019 - 16:37..
  1. Haberler
  2. Avrupa
Whatsapp ile paylaş

Akaryakıt zamlarına ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, daha sonra Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen Sarı Yeleklilerin eylemleri önümüzdeki cumartesi günü 24. haftasına girecek.

11 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sarı Yeleklilerin eylemleri, 17 Kasım 2018'den bu yana devam ediyor. Hükümetin açıkladığı verilere göre, gösterilerde şimdiye kadar 11 kişi hayatını kaybetti, 2 binden fazla kişi yaralandı. Eylemlerde 8 bin 400'den fazla kişi gözaltına alınırken, bine yakın göstericiye hapis cezası verildi.

Fransız İçişleri'ne göre polis şiddete başvurmuyor

"POLİS ORANTILI YANIT VERİYOR"

Hayatını kaybedenler, yaralananlar, gözaltına alınan ve uygulanan polis şiddeti ortadayken Fransa İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Laurent Nuñez, şiddeti az gördüğünü belirten şu ifadeleri kullandı: "Polis şiddeti mi? Hangi şiddetmiş o? Polis aşırı güç filan kullanmıyor. Polis yalnızca saldırılara karşı orantılı yanıt veriyor. Barışçı göstericilere polis müdahalesi asla olmadı. Aksine iddialar gülünç. Hedefimiz anarşistler"

Fransız İçişleri'ne göre polis şiddete başvurmuyor


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Alman vatandaşı olmak isteyen 23 Nisan çocuğu

Alman vatandaşı olmak isteyen 23 Nisan çocuğu

740
Cumhurbaşkanı Erdoğan çocukları kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan çocukları kabul etti

126
Çin, ABD'nin İran kararını tanımayacak

Çin, ABD'nin İran kararını tanımayacak

110
YSK, KHK'lı seçmen oy kullanabilir dedi

YSK, KHK'lı seçmen oy kullanabilir dedi

155
Buket Aydın Demirören Medya'dan kovuldu

Buket Aydın Demirören Medya'dan kovuldu

233
Binlerce kişi Anıtkabir'e akın etti

Binlerce kişi Anıtkabir'e akın etti

672
YSK'ya İstanbul itirazlarında son durum

YSK'ya İstanbul itirazlarında son durum

161
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir