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Fransız müsteşar Kelebekler Vadisi’nde mahsur kaldı

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Kelebekler Vadisi'nde, kayalıklarda mahsur kalan Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Siyasi İşler Müsteşarı Vincent Guillaume Poupeau, 2 saaatlik çabayla kurtarıldı.

İHA | 17.08.2019 - 23:04..
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İlçeye tatile gelen Fransız Poupeau, Faralya Mahallesi Hisar mevkisinden Kelebekler Vadisi’ne patika yoldan yürüyüşe başladı. Sarp kayalıklardan tek başına inişe geçen Poupeau, bir süre yürüdükten yolunu kaybederek kayalıklarda mahsur kaldı.

Fransız müsteşar Kelebekler Vadisi’nde mahsur kaldı

2 SAATLİK ÇALIŞMA İLE KURTARILDI

Poupeau 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. Ölüdeniz Jandarma Karakol Komutanlığında konuşlu Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kayalıklarda mahsur kalan Poupeau’nu, iple kurtarma istasyonu kurarak yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu kurtardı. Yapılan sağlık kontrolünde Poupeau’nun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Fransız müsteşar Kelebekler Vadisi’nde mahsur kaldı

Fransız müsteşar Kelebekler Vadisi’nde mahsur kaldı

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