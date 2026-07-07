Fransız siyasetçi Le Pen, cumhurbaşkanlığı adaylığını duyurdu

Fransa’da Paris İstinaf Mahkemesi tarafından Avrupa Parlamentosu (AP) asistanları davasında yolsuzluktan suçlu bulunan Ulusal Birlik Partisi’nin eski lideri ve Ulusal Meclis grup başkanı Marine Le Pen, kararın ardından akşam saatlerinde katıldığı bir televizyon kanalının canlı yayınında 2027 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını duyurdu.

Le Pen, "Bu akşam cumhurbaşkanlığı seçiminde adayım" diyerek yarıştan çekilmeyeceğini açıkladı.

Le Pen, hakkında verilen karara karşı Fransa Yargıtayı’na başvuracağını belirtti. Yargıtay başvurusunun istinaf kararının etkilerini askıya alacağını savunan Le Pen, "Kampanyamı elektronik kelepçe olmadan yürüteceğim" ifadelerini kullandı.

"FRANSIZ HALKINA HİÇBİR ŞEY DAYATILMAMALI"

Le Pen, adaylık kararını seçmen iradesi üzerinden savundu. Siyasi geleceğine mahkeme kararından çok sandıkta karar verilmesi gerektiğini söyleyen Le Pen, "Fransız halkına hiçbir şey dayatılmamalı" dedi.

Daha önce elektronik kelepçeyle seçim kampanyası yürütmenin mümkün olmayacağını söyleyen Le Pen, canlı yayındaki açıklamasıyla yarıştan çekilmeyeceğini netleştirdi. Le Pen’in bu çıkışı, kararın ardından Ulusal Birlik Partisi’nde oluşan belirsizliği büyük ölçüde azalttı.

BARDELLA’YA BAŞBAKANLIK MESAJI

Le Pen, Ulusal Birlik Partisi Başkanı Jordan Bardella’nın 2027 sürecindeki rolünü de netleştirdi. Bardella ile birlikte "kazanan bir ikili" oluşturacaklarını söyleyen Le Pen, seçimi kazanması halinde Bardella’yı başbakan olarak atayacağını açıkladı. Le Pen, Bardella ile oluşturdukları siyasi ortaklığa dikkat çekerek, "Birlikte oluşturduğumuz bu siyasi ikilinin gerçekten bir şeyleri değiştirebileceğini düşünüyorum" dedi.

MAHKEME LE PEN’İ SUÇLU BULMUŞTU

Paris İstinaf Mahkemesi, gün içinde Le Pen’i kamu fonlarının usulsüz kullanılması ve bu suça iştirak kapsamında suçlu bulmuştu. Mahkeme, Le Pen’e 3 yıl hapis, 100 bin euro para cezası ve 45 ay siyasi yasak vermişti.

Hapis cezasının 2 yılı ertelenirken, kalan 1 yılın elektronik kelepçeyle infaz edilmesine hükmedilmişti. Siyasi yasağın 30 ayının ertelenmesi ve ertelenmeyen 15 aylık kısmının uygulanmış sayılması, Le Pen’in 2027 adaylık yolunu hukuken açık bırakmıştı.

DAVA 2004-2016 DÖNEMİNE UZANIYOR

Dava, Ulusal Birlik Partisi’nin eski adı olan Ulusal Cephe (Front National) döneminde, Avrupa Parlamentosu bütçesinden maaş alan bazı asistanların gerçekte parlamenter çalışmalar yerine parti faaliyetleri için çalıştırıldığı iddiasıyla başlamıştı.

Dosya, 2004 ile 2016 yılları arasındaki dönemi kapsarken, Avrupa Parlamentosu fonlarının parti personelini finanse etmek amacıyla kullanıldığı öne sürülüyordu.

Marine Le Pen ve diğer sanıklar, yargılama sürecinde suçlamaları reddederek söz konusu çalışmaların Avrupa milletvekillerinin siyasi faaliyetleri kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savunmuştu.

Paris Ceza Mahkemesi, 31 Mart 2025’te Le Pen’i suçlu bularak 4 yıl hapis, 100 bin euro para cezası ve 5 yıl siyasi yasakla cezalandırmış, siyasi yasağın hemen uygulanmasına hükmetmişti. Paris İstinaf Mahkemesi ise son kararında mahkumiyeti korurken cezayı 3 yıl hapis, 100 bin euro para cezası ve 45 ay siyasi yasak olarak belirledi.