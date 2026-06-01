Fransız ve İngiliz askerleri, Rus petrol tankerine operasyon düzenledi

Avrupa ve Rusya arasında gerginlik sürüyor.

Rusya’nın 24 Şubat 2022’de Ukrayna’ya müdahalesiyle Rusya–Avrupa ilişkileri kopma noktasına gelmiş, Avrupa ülkeleri çeşitli yaptırımlarla Rusya’yı durdurmaya çalışmıştı.

Ülkeler arasında belirsizlikler sürerken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sosyal medya hesabından bir Rus petrol tankerine müdahale edildiğini duyurdu.

“RUSYA’DAN GELEN PETROL TANKERİ OLAN TAGOR’U DURDURDUK”

Emmanuel Macron paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Dün sabah, Rusya’dan gelen ve uluslararası yaptırımlara tabi bir petrol tankeri olan Tagor’u durdurduk. Rusya’ya yönelik kararlılığımız tamamen sabittir ve değişmeyecektir.

"ÇEŞİTLİ ORTAKLARIN DESTEĞİYLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

Bu müdahale, Atlantik’te, açık denizde, Birleşik Krallık dahil olmak üzere çeşitli ortakların desteğiyle, deniz hukuku kurallarına sıkı sıkıya uyularak gerçekleştirildi.

"SAVAŞI FİNANSE EDEN GEMİLERİN VARLIĞI KABUL EDİLEMEZ"

Uluslararası yaptırımları aşan, deniz hukuku ihlal eden ve Rusya’nın Ukrayna’ya karşı 4 yıldan fazla süredir sürdürdüğü savaşı finanse eden gemilerin varlığı kabul edilemez.

Denizcilik kurallarının en temelini bile ihlal etmeyen bu gemiler, aynı zamanda çevre ve herkesin güvenliği için de bir tehdit oluşturmaktadır."

Yaşanan müdahaleden sonra Rusya tarafından henüz açıklama gelmedi.