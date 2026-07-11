Galatasaray, Assane Diao'nun peşinde

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Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) uyguladığı yeni 10+4 yabancı kuralı sonrasında son şampiyon Galatasaray genç futbolculara yöneldi.

Kulüplerin 4 tane 2003 ve sonrası doğumlu oyuncuları kadrosunda bulundurma kararı verilmesinin ardından sarı-kırmızılılar, kadroyu gençleştirmek adına hamleler yapıyor.

Burnley forması giyen 22 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu'nun transferinde sona yaklaşan Galatasaray, bir genç futbolcuyu daha gündemine aldı.

İLK TEMAS KURULDU

Matteo Moretto'nun haberine göre; Sarı-kırmızılıların, İtalya Serie A ekiplerinden Como forması giyen Assane Diao için harekete geçti.

Haberde, Galatasaray yönetiminin 20 yaşındaki kanat oyuncusunun transferi için Como ile ilk teması kurduğu aktarıldı.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA TEKLİFİ

Sarı-kırmızılıların, genç futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunmaya hazırlandığı öne sürüldü.

PİYASA DEĞERİ 30 MİLYON EURO

30 milyon euro piyasa değeri bulunan Senegalli futbolcu, geride bıraktığımız sezon 13'ü ilk 11 olmak üzere 20 maça çıktı.

Diao, bu maçlarda 2 gol ve 1 asistle mücadele etti.