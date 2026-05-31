Galatasaray, Curtis Jones'un peşinde

Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da gelecek sezon adına transfer çalışmaları başladı.

İtalyan basını, Galatasaray'ın Liverpool forması giyen Curtis Jones ile ilgilendiğini duyurdu.

La Gazzetta Dello Sport'un haberine göre; İtalyan ekibi Inter de oyuncuyla ilgilenenler arasında.

ÖNCELİĞİ INTER

Haberde; 25 yaşındaki futbolcunun düzenli forma şansı bulmak istediği ve kariyerine İtalya’da devam etmeye sıcak baktığı belirtildi.

Öte yandan Jones’un, kendisiyle ilgilenen Galatasaray yerine Inter projesini öncelikli gördüğü ifade edildi.

BEKLENTİ 30 MİLYON EURO ÜZERİNDE

İngiliz ekibinin Jones için 30 milyon euronun üzerinde bonservis beklentisi olduğu aktarılırken, Inter’in ise şu ana kadar yaklaşık 20 milyon euro seviyesine çıktığı kaydedildi.

GALATASARAY'I ÖVMÜŞTÜ

Jones, daha önce verdiği bir röportajda "Galatasaray stadyumu favorim. Daha önce öyle bir atmosfer görmedim. Sahada birbirimizi duyamıyorduk. Maçtan sonra kulaklarımız ağrıdı. Oynadığım en gürültülü stattı." ifadelerini kullanmıştı.

PİYASA DEĞERİ 35 MİLYON EURO

Bu sezon Liverpool formasıyla 49 maça çıkan Jones, 3 gol 3 asistlik bir performans sergiledi.

Kariyerinde yalnızca Liverpool forması giyen 35 milyon euro piyasa değerindeki oyuncunun kulübü ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihine kadar devam ediyor.